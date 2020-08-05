В Японии выявлено заражение у четырёх членов театральной группы «Такарадзука», труппа «Цветок» приостанавливает деятельность до 16 августа
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Выявлено заражение среди членов театра «Такарадзука». Инфицированы три артистки и один сотрудник группы «Цветок» (Хана-гуми), участвующие в спектакле «Современная девушка» (Haikara-san ga Tooru) в Большом театре Такарадзука. У всех заболевание протекает легко или бессимптомно.
Театр решил отменить представления труппы «Цветок» до 16 августа.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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