В Японии выявлено заражение у четырёх членов театральной группы «Такарадзука», труппа «Цветок» приостанавливает деятельность до 16 августа

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Выявлено заражение среди членов театра «Такарадзука». Инфицированы три артистки и один сотрудник группы «Цветок» (Хана-гуми), участвующие в спектакле «Современная девушка» (Haikara-san ga Tooru) в Большом театре Такарадзука. У всех заболевание протекает легко или бессимптомно.

Театр решил отменить представления труппы «Цветок» до 16 августа.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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