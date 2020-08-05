В Японии выявлено заражение у четырёх членов театральной группы «Такарадзука», труппа «Цветок» приостанавливает деятельность до 16 августа

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Выявлено заражение среди членов театра «Такарадзука». Инфицированы три артистки и один сотрудник группы «Цветок» (Хана-гуми), участвующие в спектакле «Современная девушка» (Haikara-san ga Tooru) в Большом театре Такарадзука. У всех заболевание протекает легко или бессимптомно.

Театр решил отменить представления труппы «Цветок» до 16 августа.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 5 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме

Такарадзука FNN News коронавирус