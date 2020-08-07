Рекордно высокая температура в 37,5 градусов этом году в г. Тояма; в Токио 7 августа ожидается сильная жара

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6 августа высокие температуры регистрировались в 61 точках наблюдения в стране, жарко было во всех регионах страны. В префектуре Тояма один человек умер от теплового удара. Женщину в возрасте 80-89 лет нашли в саду её дома около 13:30 и вскоре признали смерть.

В городе Тояма 6 августа было 37,5 градусов, это самая высокая температура в Японии, зафиксированная в 2020 году. В префектуре Тояма 12 человек были доставлены в больницу с симптомами теплового удара.

Предупреждение о возможности теплового удара, издаваемое в случаях высокого риска теплового удара, впервые объявлено в Токио и префектурах Тиба и Ибараки. Предупреждение объявляют в случае, когда индекс жары, вычисляемый на основе различных показателей, в том числе температуры и влажности, достигает 33. В этих районах следует воздерживаться от напряжённых физических упражнений и пить достаточное количество воды.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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