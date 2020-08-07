Рекордно высокая температура в 37,5 градусов этом году в г. Тояма; в Токио 7 августа ожидается сильная жара
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
6 августа высокие температуры регистрировались в 61 точках наблюдения в стране, жарко было во всех регионах страны. В префектуре Тояма один человек умер от теплового удара. Женщину в возрасте 80-89 лет нашли в саду её дома около 13:30 и вскоре признали смерть.
В городе Тояма 6 августа было 37,5 градусов, это самая высокая температура в Японии, зафиксированная в 2020 году. В префектуре Тояма 12 человек были доставлены в больницу с симптомами теплового удара.
Предупреждение о возможности теплового удара, издаваемое в случаях высокого риска теплового удара, впервые объявлено в Токио и префектурах Тиба и Ибараки. Предупреждение объявляют в случае, когда индекс жары, вычисляемый на основе различных показателей, в том числе температуры и влажности, достигает 33. В этих районах следует воздерживаться от напряжённых физических упражнений и пить достаточное количество воды.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 6 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску