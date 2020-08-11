10 августа в Токио выявлено 197 случаев заражения коронавирусом
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10 августа в Токио выявлено 197 инфицированных, этот показатель упал ниже 200 впервые после 27 июля. Возможно, это связано с меньшим количеством тестов, проводившихся в течение трёх выходных дней.
Количество инфицированных в возрасте от 20 до 39 лет составляет 110 человек, более половины от общего числа. Тяжёлые симптомы 10 августа в Токио наблюдались у 24 человек.
Общее количество инфицированных с начала августа превысило 3300 человек.
По всей стране выявлено 725 новых случаев заражения, в том числе 123 в Осаке, 72 в Фукуоке и 52 на Окинаве.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 10 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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