12 августа во всём регионе Канто, где расположен Токио, выпущено предупреждение об опасности теплового удара
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11 августа в префектурах Гумма и Сайтама максимальная температура впервые в 2020 году превысила 40 градусов. 12 августа также ожидается опасная жара, особенно в районе Канто.
11 августа в городах Исэсаки и Кирю преф. Гумма впервые в 2020 году в стране температура достигла 40 градусов, а в г. Хатояма преф. Сайтама – 40,2°C.
Температура выше 35 градусов наблюдалась в 230 точках, это самый высокий показатель в 2020 году.
Опасно жарко будет, вероятно, в основном в регионах Канто и Токай 12 августа. В г. Сидзуока температура достигнет 38 градусов, и 37 градусов в г. Кофу преф. Яманаси.
В во всём регионе Канто, в префектурах Яманаси и Нагано выпущено предупреждение о тепловом ударе, и по всей стране от Хоккайдо до Окинавы – предупреждение о жаре, и требуется особая осторожность для предотвращения теплового удара.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 12 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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