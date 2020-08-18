В Беларуси задержан гражданин Японии 20-29 лет – возможно, участвовавший в демонстрации
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В Беларуси, где продолжаются демонстрации в связи с президентскими выборами, задержан японец, который, вероятно, участвовал в демонстрации.
По данным посольства Японии в Беларуси, 12 августа был задержан японец 20-29 лет, проживающий в Минске.
В Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются протесты с требованием повторных выборов, в которых в основном участвуют поддерживающие проигравшего кандидата, и японский гражданин был задержан, по-видимому, во время такой демонстрации.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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