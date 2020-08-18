В западных регионах Японии ожидается особенно сильное повышение температуры, рекордная жара в пострадавших от ливней регионах

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18 августа в западной части Японии ожидают рост температуры, а в префектуре Кумамото, которая пострадала от ливней в июле, предполагают рекордную жару.

17 августа после окончания праздника О-Бон в г. Хамамацу преф. Сидзуока была зафиксирована самая высокая температура в стране в этом году, 41,1 градуса, а в 269 пунктах в стране она превышала 35 градусов.

Ожидается, что 18 августа температура повысится в основном на западе Японии, а самая высокая температура, как ожидается, составит 39 градусов в г. Хитоёси преф. Кумамото, в районе, пострадавшем от проливных дождей в июле – это будет рекордный показатель.

Уже выпущено предупреждение о жаре для регионов от Токай до Кюсю и Окинавы. В префектурах Токио, Канагава, Яманаси, Сайтама и Гумма также объявили о возможности теплового удара, призвав к осторожности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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