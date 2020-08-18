В Японии зарегистрировано наибольшее после отмены чрезвычайного положения ежедневное количество умерших от коронавируса
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17 августа выявлено 647 новых случаев заражения по всей стране. Также объявлено о смерти 15 человек, это наибольшее количество после отмены чрезвычайного положения.
В Токио 17 августа выявлен 161 случай, этот показатель упал ниже 200 впервые за 6 дней.
С 16 августа число тяжелобольных увеличилось на 2 человека до 27, умер 1 человек.
В префектуре Осака выявлен 71 новый случай заболевания, умерло 5 мужчин и женщин в возрасте от 70 до 99 лет.
Администрация префектуры призывает к осторожности, чтобы предотвратить распространение инфекции среди пожилых людей.
В префектуре Гумма выявлено заражение у 3 человек, клиентов и сотрудников, в хост-клубе CLUB Rey в городе Маэбаси, а количество связанных с ним инфекций составило 21.
В хост-клубе недалеко от него заразились две посетительницы, число заражённых в связи с этим клубом составило 11 человек.
Из 647 случаев заражения в стране 51 выявлен в преф. Канагава и 50 в преф. Фукуока.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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