В Японии зарегистрировано наибольшее после отмены чрезвычайного положения ежедневное количество умерших от коронавируса

Новости

17 августа выявлено 647 новых случаев заражения по всей стране. Также объявлено о смерти 15 человек, это наибольшее количество после отмены чрезвычайного положения.

В Токио 17 августа выявлен 161 случай, этот показатель упал ниже 200 впервые за 6 дней.

С 16 августа число тяжелобольных увеличилось на 2 человека до 27, умер 1 человек.

В префектуре Осака выявлен 71 новый случай заболевания, умерло 5 мужчин и женщин в возрасте от 70 до 99 лет.

Администрация префектуры призывает к осторожности, чтобы предотвратить распространение инфекции среди пожилых людей.

В префектуре Гумма выявлено заражение у 3 человек, клиентов и сотрудников, в хост-клубе CLUB Rey в городе Маэбаси, а количество связанных с ним инфекций составило 21.

В хост-клубе недалеко от него заразились две посетительницы, число заражённых в связи с этим клубом составило 11 человек.

Из 647 случаев заражения в стране 51 выявлен в преф. Канагава и 50 в преф. Фукуока.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме