Императорская семья Японии воздерживается от обычного летнего отдыха
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Император и императрица Японии приняли во внимание продолжение распространения нового коронавируса и решили воздержаться от традиционного летнего отдыха.
По словам знакомых с ситуацией людей, обычно император и императрица в конце августа живут со своей старшей дочерью Айко на императорской вилле Насу в префектуре Тотиги, но поскольку переезд связан со скоплениями людей, во избежание распространения инфекции они решили воздержаться от отдыха в 2020 году.
Император и императрица глубоко переживают из-за распространения инфекции, следуют рекомендациям специалистов, которые дают им разъяснения, принцесса Айко учится в университете онлайн и воздерживается от выхода из дома.
Прежние император и императрица также воздерживаются от отдыха этим летом.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 18 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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