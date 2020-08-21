Из-за распространения коронавируса жители Японии избегают ходить по врачам: общее число пациентов сократилось на 20%, в педиатрии – почти наполовину

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Как стало известно, в мае текущего года, когда Япония столкнулась с распространением коронавирусной инфекции нового типа, число пациентов, посещавших медицинские учреждения, снизилось в сравнении с маем 2019 года примерно на 20%.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, с апреля, когда начало происходить распространение коронавируса, с сокращением числа пациентов столкнулись все: и врачи, и стоматологи, и аптекари. В особенности это заметно в мае, когда число пациентов, посетивших больницы и клиники, снизилось в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 20.9%.

Это коснулось не только амбулаторных пациентов, число которых сократилось на 21.0% – число госпитализированных пациентов тоже уменьшилось на 14.3%. Если рассматривать отдельные медицинские специальности, то в педиатрии произошло падение почти наполовину – на 46.1%, а у отоларингологов – на 41.7% относительно 2019 года.

Таким образом отчетливо проявилось то, что пациенты избегают обращаться в медицинские учреждения, опасаясь заразиться при посещении больницы.

(Материал опубликован 19 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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