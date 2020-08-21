Из-за распространения коронавируса жители Японии избегают ходить по врачам: общее число пациентов сократилось на 20%, в педиатрии – почти наполовину
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Как стало известно, в мае текущего года, когда Япония столкнулась с распространением коронавирусной инфекции нового типа, число пациентов, посещавших медицинские учреждения, снизилось в сравнении с маем 2019 года примерно на 20%.
По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, с апреля, когда начало происходить распространение коронавируса, с сокращением числа пациентов столкнулись все: и врачи, и стоматологи, и аптекари. В особенности это заметно в мае, когда число пациентов, посетивших больницы и клиники, снизилось в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 20.9%.
Это коснулось не только амбулаторных пациентов, число которых сократилось на 21.0% – число госпитализированных пациентов тоже уменьшилось на 14.3%. Если рассматривать отдельные медицинские специальности, то в педиатрии произошло падение почти наполовину – на 46.1%, а у отоларингологов – на 41.7% относительно 2019 года.
Таким образом отчетливо проявилось то, что пациенты избегают обращаться в медицинские учреждения, опасаясь заразиться при посещении больницы.
(Материал опубликован 19 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В Японии зарегистрировано наибольшее после отмены чрезвычайного положения ежедневное количество умерших от коронавируса
- Переходный период после чрезвычайного положения в Японии: как мы будем жить этим летом?
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- В районе Токио в этом году ожидается аномальная жара – стоит отойти в сторону и снять маску
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта