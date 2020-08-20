В Японии 19 августа выявлено 1070 новых случаев заражения
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19 августа в Японии число новых выявленных случаев заражения достигло 1070. Впервые за три дня количество инфицированных в день превысило 1000 человек.
Администрация префектуры Осака сообщает о 187 инфицированных, это больше, чем в Токио, и о смерти пяти мужчин и женщин в возрасте от 60 до 89 лет. Число тяжелобольных составляет 60 человек, это в основном пожилые люди. Администрация префектуры призывает пожилых людей и членов их семей, а также персонал учреждений для пожилых – сиделок и медицинских работников – избегать мест с высоким риском заражения и как можно скорее проходить обследование при появлении каких-либо симптомов.
В Токио выявлено 186 случаев инфекции, из них 68 контактировавших с заражёнными, и у 118 человек пути заражения неизвестны.
Число тяжелобольных увеличилось с предыдущего дня на одного человека до 32, сообщают о трёх новых случаях смерти.
Выявлены 102 заразившихся в префектуре Фукуока, 95 человек в префектуре Канагава и 71 человек в префектуре Окинава.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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