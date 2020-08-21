Подготовка к переговорам министров обороны Японии и США: стороны обсудят на Гуаме противоракетную оборону
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Как стало известно, 29 августа министр обороны Японии Коно Таро посетит Гуам, проведет переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. В настоящее время Коно занимается подготовкой визита.
По всей вероятности, в ходе встречи с Эспером, которая состоится на одной из американских военных баз на Гуаме, Коно непосредственно объяснит обстоятельства отказа Японии от плана размещения систем противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore и обменяется мнениями о новом подходе Японии к противоракетной обороне.
Ожидается, что стороны также обсудят усиление морской активности Китая и ответные действия по проблеме северокорейских ракет.
Поскольку по плану в порядке предотвращения заражения коронавирусом Коно отправится в эту поездку самолетом Сил самообороны, предполагается, что по возвращении ему не придется принимать мер двухнедельной изоляции.
(Материал опубликован 20 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В Японии обсудят возможность атаковать базы противника
- Начало трудного пути к истребителю нового поколения: технические и финансовые задачи. Насколько Японии по силам ведущая роль?
- Лавров вновь выразил обеспокоенность по поводу альянса Япония-США
- Россия и Япония по-разному видят проблему Северных территорий
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Япония сохраняет восьмое место в мире по военным расходам
- Принятие законов о национальной безопасности: большой поворот в области национальной обороны и политики обеспечения безопасности Японии
- Космическое подразделение Сил самообороны Японии будет запущено 18 мая
- Противоракетные комплексы «Patriot» PAC-3 выдвинули в западную часть Японии из-за угрозы со стороны Северной Кореи
- Поправки кКонституции Японии. Девятая статья: заи против
- GSOMIA: соглашение, оставленное в силе по принуждению со стороны администрации Трампа: главную роль сыграли американские чины, ведающие вопросами безопасности
- Запущенная Северной Кореей ракета пролетела в воздушном пространстве Японии и упала в океан
- Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море
- Проблема Окинавы и обеспечение безопасности в Восточной Азии
- Острова Сэнкаку, линия гряды Нансэй и западная часть Тихого океана: передовая линия японско-китайских отношений и путь в будущее
- Наблюдая за китайско-вьетнамскими столкновениями на море: о разнице поведения Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях