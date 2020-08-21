Подготовка к переговорам министров обороны Японии и США: стороны обсудят на Гуаме противоракетную оборону

Новости

Как стало известно, 29 августа министр обороны Японии Коно Таро посетит Гуам, проведет переговоры с главой Пентагона Марком Эспером. В настоящее время Коно занимается подготовкой визита.

По всей вероятности, в ходе встречи с Эспером, которая состоится на одной из американских военных баз на Гуаме, Коно непосредственно объяснит обстоятельства отказа Японии от плана размещения систем противоракетной обороны наземного базирования Aegis Ashore и обменяется мнениями о новом подходе Японии к противоракетной обороне.

Ожидается, что стороны также обсудят усиление морской активности Китая и ответные действия по проблеме северокорейских ракет.

Поскольку по плану в порядке предотвращения заражения коронавирусом Коно отправится в эту поездку самолетом Сил самообороны, предполагается, что по возвращении ему не придется принимать мер двухнедельной изоляции.

(Материал опубликован 20 августа в FNN Prime Online. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме