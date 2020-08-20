В Токио с тепловым ударом госпитализировано 130 человек; предупреждение о сильной жаре 20 августа

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19 августа в Токио, где максимальная температура достигала 34,2 градуса, 130 мужчин и женщин в возрасте от 7 до 95 лет были доставлены в больницу из-за теплового удара.

Серьёзные симптомы наблюдаются у одного мужчины в возрасте 30-39 лет и четырёх мужчин и женщин в возрасте 70 лет и старше.

Пожарная служба Токио рекомендует чаще принимать жидкость и использовать кондиционеры.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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