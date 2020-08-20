В Японии разрабатывают систему государственной компенсации ущерба в случае причинения вреда здоровью при вакцинировании от коронавируса

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Стало известно, что правительство планирует создать механизм компенсации возможного ущерба здоровью при вакцинировании от коронавируса. По словам правительственного чиновника, зарубежные фармацевтические компании разрабатывают вакцины в сжатые сроки и требуют, чтобы правительство взяло на себя ответственность в случае нанесения ущерба здоровью.

Цель создания государственной компенсации состоит в упрощении поставки вакцин в Японию в то время, когда усиливается конкуренция за неё во всем мире.

Аналогичные меры в Японии были приняты при импорте нового штамма противогриппозной вакцины в 2009 году, и правительство намерено принять соответствующий закон на внеочередной сессии парламента этой осенью, чтобы добиться его скорейшего вступления в силу.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 20 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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