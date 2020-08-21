Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов

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Оми Сигэру, председатель правительственного подкомитета по коронавирусу нового типа, сказал на лекции Японского общества инфекционных заболеваний о заражениях во всей стране, что видит ситуацию как пик заражения.

Он отметил, что риск заражения снижается, если принимать меры, и ещё раз подчеркнул важность мер против групповых заражений.

Профессор Оситани Хитоси из Университета Тохоку сообщил о результатах анализа, в ходе которого выяснилось, что новый коронавирус передаётся ещё до появления симтомов, и 40% инфицированных заразили других людей до начала болезни.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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