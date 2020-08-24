Домашнее питание для детей из бедных семей в Японии поможет предотвратить жестокое обращение с детьми

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В условиях нарастающего влияния коронавируса на экономику страны в Японии появилась депутатская группа для помощи в обеспечении продуктами питания детей из бедных семей у них дома.

«Домашняя еда для детей» – кампания по бесплатной доставке еды домой по месту жительства детей из экономически неблагополучных семей – например, живущих с одним родителем. С этим проектом связывают надежды на то, что помимо помощи с этим важным бытовым вопросом, во время доставки еды смогут помочь советом на разные темы и выявить случаи жестокого обращения с детьми на ранних стадиях.

Председатель политического совета Либерально-демократической партии Инада Томоми и бывший заместитель министра обороны Нагасима Акихиса создали депутатскую группу в поддержку кампании, поскольку, по их словам, под влиянием коронавируса роль «Домашней еды для детей» становится ещё более значимой. Группа будет стремиться расширить государственную поддержку «Домашней еды для детей».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 21 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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