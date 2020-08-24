В Японии наблюдали светящийся объект, который может оказаться метеоритом

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Эксперты проанализировали сообщения о наблюдениях светящихся сферических объектов ночью 21 августа в различных частях региона Канто и пришли к выводу о возможном падении метеорита.

В токийском районе Минато 21 августа в 22:30 сфотографировали светящийся объект. 2 июля в разных местах также наблюдали «огненные шары», и доцент Национальной астрономической обсерватории Агата Хидехико сказал, что на изображениях виден крупный и очень яркий объект, как и в июле; по размеру и проявлениям можно предположить падение метеоритов.

Национальная астрономическая обсерватория Японии работает над анализом изображений, 22 августа, возможно, сообщат предварительную информацию, такую как траектория светящегося объекта.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 22 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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