Тайфун 8 приблизился к Окинаве и может вызвать затяжное ненастье

Новости

Японское метеорологическое агентство предупреждает о возможном затяжном ненастье на Окинаве с приближением медленно движущегося тайфуна № 8.

В городе Итоман на Окинаве ​​23 августа сильный ветер вызвал мощный прибой у скал. При плохих погодных условиях не удалось выяснить местонахождение четырехместного рыболовного судна «Хакумару», которое должно было войти в порт Исигаки 22 августа. В то время из-за тайфуна волны были выше, чем обычно, и береговая охрана Исигаки продолжает поиски.

Тайфун № 8 в 6 часов утра 24 августа приблизился к главному острову Окинава и продвигается медленно. В дальнейшем он, вероятно, усилится и передвинется на север, в Восточно-Китайское море.

Количество осадков, ожидаемых к 6 часам утра 25 августа, составит 150 мм на Окинаве и 100 мм в Амами, а максимальная скорость порывов ветра 25 августа 35 м/с на Окинаве и 30 м/с на Амами.

Из-за малой скорости движения тайфуна на главном острове Окинава дождь и ветер могут продолжаться длительное время, Японское метеорологическое агентство призывает к осторожности в сложных погодных условиях.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме