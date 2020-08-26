Японский суперкомпьютер «Фугаку» проанализировал данные об эффективности масок и защитных щитков в борьбе с распространением инфекции

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Насколько далеко могут разлетаться брызги, если вы кашляете в маске? Чтобы это выяснить, на лучшем в мире суперкомпьютере «Фугаку» провели моделирование. RIKEN и Университет Кобе опубликовали предварительный отчёт о компьютерном исследовании капельной передачи инфекции.

На синим цветом обозначены капли, проникающие при кашле через маску из нетканого материала. Красный цвет – капли, оседающие на маске и лице, жёлтым показаны капли, выходящие из промежутков между маской и лицом.

При надетом защитном щитке брызги попадают в него и не выходят вверх, но он не останавливает их все, они разбрызгиваются через щели с левой и правой стороны лица и ниже.

Что происходит в помещении – например, в офисе?

Перегородка высотой 1,6 метра практически останавливает распространение брызг на окружающих. Однако при рассмотрении процесса очистки воздуха во всём офисном пространстве красный цвет указывает на то, что воздух загрязнён (чистые участки указаны синим и зелёным).

На изображении офиса, разделённого перегородками, видно, что воздух вокруг перегородок очищен, но рядом появляются места с плохой вентиляцией. Таким образом, при установке перегородок важно максимально снизить неравномерность вентиляции, чтобы снизить риск заражения микрокаплями.

Также выяснили, как капли разлетаются в многоцелевом зале.

Без маски крупные капли достигают ряда перед сидящим, существует также большой риск для зрителей слева и справа в этом ряду.

При надетой маске вокруг инфицированного наблюдаются только мелкие капли, часть которых улетает вперёд за счёт кондиционирования воздуха, но недалеко.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 25 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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