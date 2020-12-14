Модная новинка – суп мисо на вынос по индивидуальному заказу

Новости

Выдалась свободная минута – выпейте чашку супа мисо! В Японии начали продавать суп мисо на вынос. В эпоху коронавируса появляются новые стили продаж, и суп мисо, обычно входящий в состав комплексных обедов, теперь можно купить отдельно и выпить в перерыве или вернувшись домой.

Суп мисо или кофе?

На ваших глазах тщательно процеживают ... нет, не кофе. Это суп мисо!



Предлагаем репортаж о новом способе продаж супа мисо – японской «пищи для души»

Торговая точка «MISO JEWELRY» расположена на торговой улочке токийского района Адзабу Дзюбан. На первый взгляд стильное заведение кажется кофейней, однако на самом деле здесь предлагают суп мисо.



Магазин «MISO JEWELRY» (Адзабу Дзюбан, Токио): суп мисо на вынос

Продавец:

Спасибо за ожидание. Это ваш суп мисо с фиолетовым луком и микс-пастой мисо.



Суп мисо с фиолетовым луком и микс-пастой мисо

На фильтре – стружка из сушёного тунца кацуобуси, незаменимый компонент для приготовления супа мисо.



Кацуобуси

Процеженный бульон смешивают с 4 видами пасты мисо и одной из 9 видов начинки, затем переливают в бумажный стакан, похожий на стакан для кофе. Суп на вынос готов!



Меню заведения: 4 вида пасты мисо, 9 видов начинки

Порошок из овощей – идеальное решение для еды на вынос

Главная отличительная особенность этого супа – отсутствие твёрдой начинки, которую неудобно есть на ходу.



Твёрдой начинки нет!

Порошковая начинка – секретное оружие заведения. Порошок приготовлен из органических овощей, выращенных в префектуре Мияги. Размалывание способствует предотвращению процессов оксидации.



Порошок из органических овощей

Если заказать суп мисо со свёклой (450 йен с налогом), то после добавления порошковой начинки ваш суп окрасится в розовый цвет. А если заказать суп со шпинатом и добавить в виде топпинга соевое молоко – на вид не отличишь от маття-латте (500 йен с налогом).



Суп мисо со шпинатом и соевое молоко для топпинга

Полученный напиток совсем не похож на суп мисо. А на вкус?

Корреспондент:

–– Суп кремовой консистенции, и по вкусу напоминает крем-суп. Очень легко пьётся.

Новая форма «пищи для души»

Директор Miso Jewelry Ямагути Кирико:

–– Раньше я занималась акупунктурой и моксотерапией, давала консультации об уходе за кожей. Рассказывая о правильном питании, я рекомендовала каждый день употреблять суп мисо. Но в наши дни готовить суп по всем правилам, то есть начиная с бульона, не так-то легко. Поэтому я решила предлагать суп мисо на вынос, чтобы люди укрепляли здоровье.



«Раньше я занималась акупунктурой и моксотерапией, давала консультации об уходе за кожей»

Традиционное блюдо японской кухни превратилось в напиток на вынос, удобный для всех – от маленьких детей до пожилых людей.

Директор Miso Jewelry Ямагути Кирико:

–– В ассортименте заведений, где подают суп мисо, обычно представлены только рисовые колобки о-нигири и суп, но я решила сломать стереотип. Я хотела подчеркнуть, что суп мисо не обязательно есть в ресторане. Я хочу, чтобы традиционная «пища для души» обрела новую жизнь с помощью нового формата.

Новые методы продаж в эпоху коронавируса

Ведущая Мита Юрико:

–– Мой собеседник – Исикура Хидэаки, директор компании «Кастер», в которой все сотрудники работают в удалённом формате. Вы уже бывали в этом кафе?

Исикура Хидэаки, директор компании «Кастер»:

–– Да, не так давно случайно проходил мимо, увидел нарядную витрину и подумал, что это обычное кафе. Оказалось, что здесь подают суп мисо. В наши дни потребности клиентов меняются – люди предпочитают не сидеть в ресторане, а брать на вынос, требуют перемен.



«Разбейте товар на составные части»

Исикура Хидэаки, директор компании «Кастер»:

–– Чтобы измениться, нужно разбить существующий товар на составные части и создать новый стиль продаж, адаптированный к эпохе «вместе с коронавирусом». Раньше суп мисо входил в состав комплексных обедов, но в этом кафе его превратили в самостоятельный продукт и разработали новый способ продаж, – в этом секрет успеха.

Я знаю итальянский ресторанчик, который начал предлагать клиентам соус для пасты на вынос. Мне кажется, что в последнее время всё больше компаний делает выбор в пользу новых решений.

Ведущая Мита Юрико:

–– В наше время не обойтись без перемен.

Исикура Хидэаки, директор компании «Кастер»:

–– Да. По мере популяризации такой услуги, как еда на вынос, прохожие, несущие продукт в руках или едящие на ходу, будут бросаться в глаза, и люди начнут присматриваться – что это за еда? Чтобы сделать запоминающийся продукт, потребуется броская упаковка.

Ведущая Мита Юрико:

–– Чтобы преодолеть сложные времена, нужно уметь распознавать новые потребности, даже если они рушат наши привычные представления и нормы.

(по материалам программы «Live News α», вышедшей в эфир 26.08.2020)

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 4 декабря. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме