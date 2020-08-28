Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Китайская армия запустила несколько баллистических ракет средней дальности в Южно-Китайское море – вероятно, для демонстрации сил США, которые противостоят китайской экспансии в этом регионе.
По словам представителя армии США, китайские военные запустили четыре баллистические ракеты средней дальности с территории материкового Китая 26 августа. Ракеты, по словам высокопоставленного военного чиновника США, упали в воды между Парасельскими островами и островом Хайнань в Южно-Китайском море,.
СМИ Гонконга сообщили, что было произведено два пуска, одна из ракет была модели «Дунфэн 26B», которую называют «Убийца Гуама», поскольку Гуам находится в пределах досягаемости этих ракет.
Вероятно, запуск баллистических ракет был направлен на то, чтобы удержать Соединенные Штаты от продолжения разведывательных полетов в Южно-Китайском море и других местах.
В связи с напряжённой ситуацией в Южно-Китайском море представитель министерства обороны Китая 27 августа на пресс-конференции выступил с критикой: «Некоторые американские политики в преддверии президентских выборов пытаются в своих целях разрушить китайско-американские отношения и спровоцировать военное столкновение».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Усиление напряженности в Южно-Китайском море: США и КНР проводят маневры в соседних акваториях
- На защиту отдалённых островов – с новейшими средствами: роль основного танка Сухопутных сил самообороны Японии
- Япония поддержала критику китайских притязаний на море, высказанную госсекретарём США Майком Помпео
- Японско-китайские отношения в свете проблемы архипелага Сэнкаку: история и современность
- Что происходит на самом деле непосредственно на передовой линии отношений Японии и Китая?