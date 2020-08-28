Китайская армия запустила баллистические ракеты в Южно-Китайское море

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Китайская армия запустила несколько баллистических ракет средней дальности в Южно-Китайское море – вероятно, для демонстрации сил США, которые противостоят китайской экспансии в этом регионе.

По словам представителя армии США, китайские военные запустили четыре баллистические ракеты средней дальности с территории материкового Китая 26 августа. Ракеты, по словам высокопоставленного военного чиновника США, упали в воды между Парасельскими островами и островом Хайнань в Южно-Китайском море,.

СМИ Гонконга сообщили, что было произведено два пуска, одна из ракет была модели «Дунфэн 26B», которую называют «Убийца Гуама», поскольку Гуам находится в пределах досягаемости этих ракет.

Вероятно, запуск баллистических ракет был направлен на то, чтобы удержать Соединенные Штаты от продолжения разведывательных полетов в Южно-Китайском море и других местах.

В связи с напряжённой ситуацией в Южно-Китайском море представитель министерства обороны Китая 27 августа на пресс-конференции выступил с критикой: «Некоторые американские политики в преддверии президентских выборов пытаются в своих целях разрушить китайско-американские отношения и спровоцировать военное столкновение».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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