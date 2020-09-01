31 августа состоялся телефонный разговор между премьер-министром Абэ Синдзо и президентом РФ В. Путиным
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Премьер-министр Абэ Синдзо провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во второй половине дня 31 августа.
Разговор состоялся по просьбе российской стороны, и премьер-министр Абэ объяснил обстоятельства своего ухода в отставку.
Путин охарактеризовал премьер-министра Абэ как «надёжного партнёра,су которым провели много конструктивных диалогов» и поблагодарил его по-японски словами «Синдзо, аригато».
Лидеры двух стран подтвердили, что будут и дальше сотрудничать в деле заключения мирного договора.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 31 августа. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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