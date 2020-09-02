В Токио рассматривают возможность массового бесплатного тестирования на коронавирус всех клиентов и персонала домов престарелых

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В Токио рассматривают возможность бесплатного проведения ПЦР-тестов для всех клиентов и персонала учреждений для пожилых людей и инвалидов.

Администрация столичного округа, по словам человека, знакомого с ситуацией, рассматривает возможность проведения ПЦР-тестов на новый коронавирус с использованием слюны для всех клиентов и сотрудников домов престарелых и учреждений для инвалидов, около 150 000 человек примерно в 860 учреждениях.

Город будет полностью нести расходы в размере 2000 йен за тест, проводимый дочерней компанией SoftBank Group.

Расходы будут включены в дополнительный бюджет, который представят на рассмотрение городского собрания в сентябре. Тестирование направлено на то, чтобы предотвратить заражение пожилых людей, которые могут серьёзно заболеть, и снизить нагрузку на общественные центры здоровья и медицинские учреждения.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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