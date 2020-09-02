632 выявленных заражений в Японии за 1 сентября; на острове Идзуосима пять инфицированных

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За 1 сентября в Японии выявлено 632 случая заражений, продолжаются групповые (кластерные) заражения.

В Токио за день выявили 170 новых случаев заражения.

На острове Идзуосима выявлен ещё один случай, и число инфицированных увеличилось до пяти. Будут проверены сотни потенциальных контактов заражённых.

В префектуре Исикава 1 сентября выявлено 27 новых случаев заболевания, это наибольшее количество заражений за день до сих пор. Из них 20 – пациенты стационара и медицинские работники медицинского центра в Канадзаве, префектура оценивает это как кластерное заражение.

В префектуре Сайтама инфицированы 7 учеников из одного клуба префектуральной средней школы Касукабэ-хигаси, общее количество инфицированных в этой средней школе составило 8, ранее у одного ученика заражение было выявлено в августе.

В городе Кацуура преф. Тиба, было обнаружено, что семь посетителей гостиницы-рёкан, где в августе заражение выявлено у семи сотрудников, также заразились. Префектура расследует пути заражения.

Всего за день по стране умерло 13 инфицированных, в префектуре Нагано зафиксирована первая смерть в связи с коронавирусом.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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