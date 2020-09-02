В Японии из-за коронавируса потеряли работу либо временно отстранены 50 000 человек, за месяц их количество выросло на 10 000 человек
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По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, к 31 августа количество уволенных и отстранённых от работы в связи с новым коронавирусом, включая оценочные данные, составило 50326 человек, 10 000 человек стали безработными за последний месяц.
Безработица особенно выросла в некоторых отраслях, которые сильно пострадали от нового коронавируса, таких как обрабатывающая промышленность, гостиничный бизнес и ресторанный бизнес, ситуация остается тяжёлой, особенно для непостоянных работников.
Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения начало подсчёт в феврале, и с мая количество безработных увеличивается примерно на 10 000 человек в месяц.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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