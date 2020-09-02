В Японии зарегистрирована рекордно высокая средняя температура в августе

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В Японии был самый жаркий август за всю историю наблюдений.

Японское метеорологическое агентство объявило отчёт о летней погоде. В июле фронт сезонных дождей задержался в районе Хонсю, что привело к рекордным проливным дождям, из-за чего выражение «июльские дожди 2 года Рэйва» стало нарицательным.

В августе дожди сменились сильной жарой. В г. Хамамацу преф. Сидзуока зарегистрирована самая высокая температура в истории страны в 41,1 градуса, а средняя температура августа в восточной части Японии была самой высокой с момента начала ведения статистики в 1946 году, а в западной Японии сравнилась с историческим рекордом.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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