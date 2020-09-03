Около половины жителей Японии больше узнали о вопросах сохранения здоровья в связи с коронавирусом

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Согласно данным анкетирования по вопросам здоровья, опубликованным страховой компанией «Мэйдзи Ясуда сэйсэй хокэн», 45,1% респондентов заявили, что их осведомлённость о вопросах здоровья в условиях кризиса коронавируса повысилась, так ответило 49,5% женщин и 40,7% мужчин. Количество таких ответов повысилось на 8,8 пункта.

В частности, 50,9% респондентов ответили, что стали уделять больше внимания диете и питанию, и 35,3% стали заниматься физическими упражнениями.

При этом выявлено, что 21,2% людей набрали вес из-за отсутствия физических упражнений или нарушенных пищевых привычек вследствие коронавирусного кризиса.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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