В Японии появилось новое мошенничество с разрезанием банковской карты ножницами: 185 случаев за 2020 год

Новости

В Японии появилась новая разновидность мошенничества, направленная на обман пожилых людей – в последнее время их часто обманывают, якобы разрезая банковскую карту у них на глазах.

Полученную обманом карту с разрезом в 2 сантиметра всё ещё можно использовать, как целую.

В июне 2020 года живущей в токийском районе Мэгуро пожилой женщине 70-79 лет позвонил мужчина и сказал, что придёт изъять карту, потому что с неё были незаконно сняты наличные. Он разрезал карточку ножницами на глазах у женщины, заверив её, что карту уже нельзя использовать. Позднее со счёта было незаконно снято 16,87 миллиона йен.

В 2020 году в Токио произошло 185 подобных инцидентов, и столичное управление полиции призывает к бдительности.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме