В Японии появилось новое мошенничество с разрезанием банковской карты ножницами: 185 случаев за 2020 год
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В Японии появилась новая разновидность мошенничества, направленная на обман пожилых людей – в последнее время их часто обманывают, якобы разрезая банковскую карту у них на глазах.
Полученную обманом карту с разрезом в 2 сантиметра всё ещё можно использовать, как целую.
В июне 2020 года живущей в токийском районе Мэгуро пожилой женщине 70-79 лет позвонил мужчина и сказал, что придёт изъять карту, потому что с неё были незаконно сняты наличные. Он разрезал карточку ножницами на глазах у женщины, заверив её, что карту уже нельзя использовать. Позднее со счёта было незаконно снято 16,87 миллиона йен.
В 2020 году в Токио произошло 185 подобных инцидентов, и столичное управление полиции призывает к бдительности.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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