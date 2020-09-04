В сентябре в Японии впервые зарегистрирована температура выше 40 градусов

Новости

В городах Сандзё и Тайнай преф. Ниигата температура поднималась выше 40 градусов, это рекордный для префектуры показатель. Ранее рекорд сентябрьской температуры по стране в 39,7 градусов принадлежал городу Кумагая. Температура выше 40 градусов зарегистрирована в сентябре в Японии впервые.

3 сентября на стороне Японского моря из-за южного ветра, вызванного тайфуном № 9, происходил фён (быстрое нагревание приходящего с гор воздуха), что привело к повышению температуры.

В г. Вадзима преф. Исикава также наблюдалась жара, температура превысила 38 градусов.

4 сентября жара ожидается по всей стране, и следует остерегаться теплового удара.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме