В сентябре в Японии впервые зарегистрирована температура выше 40 градусов
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В городах Сандзё и Тайнай преф. Ниигата температура поднималась выше 40 градусов, это рекордный для префектуры показатель. Ранее рекорд сентябрьской температуры по стране в 39,7 градусов принадлежал городу Кумагая. Температура выше 40 градусов зарегистрирована в сентябре в Японии впервые.
3 сентября на стороне Японского моря из-за южного ветра, вызванного тайфуном № 9, происходил фён (быстрое нагревание приходящего с гор воздуха), что привело к повышению температуры.
В г. Вадзима преф. Исикава также наблюдалась жара, температура превысила 38 градусов.
4 сентября жара ожидается по всей стране, и следует остерегаться теплового удара.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 3 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В Японии зарегистрирована рекордно высокая средняя температура в августе
- 72 японских сезона
- Климатические особенности Японии
- Метеорологическое агентство Японии: от прогнозов погоды к землетрясениям, цунами и вулканам
- 1000 оползней в год: причины обрушений грунта в Японии
- В Японии участились стихийные бедствия, вызванные ливнями
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Метеорологическое агентство Японии будет публиковать информацию об уровне опасности стихийных бедствий