В Японии 8 сентября выявлено 512 случаев заражения, в Токио – 170, умерло 18 человек
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В Японии 8 сентября выявлено заражение новым коронавирусом у 512 человек. В Токио выявлено 170 инфицированных, из которых 86 человек, или около половины, были в возрасте от 20 до 39 лет. В Токио умерло 6 инфицированных.
Выявлено заражение мужчины в возрасте 30-39 лет в пос. Хатидзё на одном из малых островов, входящих в административные границы Токио. На таких островах инфекцию выявили уже в третий раз.
Из 512 инфицированных по всей стране 81 заражение выявлено в Осаке и 63 в преф. Канагаве, 18 человек умерло.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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