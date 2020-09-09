В Японии из-за коронавируса обанкротилось 500 компаний, больше всего банкротств в сфере общественного питания

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Количество связанных с коронавирусом банкротств достигло 500.

Согласно данным аналитической компании Teikoku Databank, в период с февраля 2020 года по 8 сентября было зарегистрировано 500 банкротств, вызванных приостановками бизнеса и юридическими процедурами, связанными с коронавирусом.

Банкротства были зарегистрированы в 45 префектурах, в том числе 123 в Токио, 54 в Осаке и 25 на Хоккайдо.

По отраслям самый высокий показатель у ресторанов (69), гостиниц и японских гостиниц-рёкан (53), в розничной торговле одеждой (34).

В сообщении Teikoku Databank указано, что при этом довольно много предприятий ликвидировали без банкротства.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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