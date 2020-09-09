В Японии из-за коронавируса обанкротилось 500 компаний, больше всего банкротств в сфере общественного питания
НовостиОбщество Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Количество связанных с коронавирусом банкротств достигло 500.
Согласно данным аналитической компании Teikoku Databank, в период с февраля 2020 года по 8 сентября было зарегистрировано 500 банкротств, вызванных приостановками бизнеса и юридическими процедурами, связанными с коронавирусом.
Банкротства были зарегистрированы в 45 префектурах, в том числе 123 в Токио, 54 в Осаке и 25 на Хоккайдо.
По отраслям самый высокий показатель у ресторанов (69), гостиниц и японских гостиниц-рёкан (53), в розничной торговле одеждой (34).
В сообщении Teikoku Databank указано, что при этом довольно много предприятий ликвидировали без банкротства.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Первое банкротство в Японии из-за коронавируса
- В Японии из-за коронавируса потеряли работу либо временно отстранены 50 000 человек, за месяц их количество выросло на 10 000 человек
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта