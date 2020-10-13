Новые протоколы наблюдения и регистрации НЛО для Воздушных сил самообороны Японии
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В апреле 2020 года Пентагон опубликовал записи с истребителей ВМС США, накоторых видны загадочные объекты в небе. Эти записи вызвали дискуссии во всёммире много споров, в том числе о том, что делать в случае встречи с НЛО.
8 сентября министр обороны Японии Коно Таро объявил о новых протоколах дляслужащих Сил самообороны. Он сказал, что онидолжны приложить все усилия, чтобы сообщать о встречах с НЛО, делать записи,если это возможно, и проводить необходимый анализ, хотя ранее в апреле онговорил, что не очень верит в НЛО.
Мы связались с профессором Кувахара Тосинори с факультета аэрокосмическойтехники Университета Тохоку, который предупреждает, что замеченные неожиданныеобъекты в небе могут представлять опасность, призывая не приближаться к такимобъектам и не трогать то, что упало с неба. Он говорит, что такие объекты могутнести оборудование для разведки, и при определённых обстоятельствах попыткипривлечь внимание – например, помахав рукой – могут привести к печальномуисходу.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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