Новые протоколы наблюдения и регистрации НЛО для Воздушных сил самообороны Японии

Политика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал записи с истребителей ВМС США, накоторых видны загадочные объекты в небе. Эти записи вызвали дискуссии во всёммире много споров, в том числе о том, что делать в случае встречи с НЛО.

Кадр из видеоролика, опубликованного министерством обороны США, на котором виден неопознанный объект, летящий против ветра на большой скорости
Кадр из видеоролика, опубликованного министерством обороны США, на котором виден неопознанный объект, летящий против ветра на большой скорости

8 сентября министр обороны Японии Коно Таро объявил о новых протоколах дляслужащих Сил самообороны. Он сказал, что онидолжны приложить все усилия, чтобы сообщать о встречах с НЛО, делать записи,если это возможно, и проводить необходимый анализ, хотя ранее в апреле онговорил, что не очень верит в НЛО.

Мы связались с профессором Кувахара Тосинори с факультета аэрокосмическойтехники Университета Тохоку, который предупреждает, что замеченные неожиданныеобъекты в небе могут представлять опасность, призывая не приближаться к такимобъектам и не трогать то, что упало с неба. Он говорит, что такие объекты могутнести оборудование для разведки, и при определённых обстоятельствах попыткипривлечь внимание – например, помахав рукой – могут привести к печальномуисходу.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 9 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji NewsNetwork, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме

FNN News Силы самообороны Японии НЛО