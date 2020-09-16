В токийском квартале Нагата-тё готовятся к продажам фирменных сладостей «Суга-тян мандзю»

Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

В сувенирном оптовом магазине в токийском районе Аракава готовятся к продажам фирменных закусок «Суга-тян мандзю» и «Суга-тян каваравари сэмбэй», фирменных блюд квартала Нагата-тё. Продажи планируют начать уже в сентябре.

«Суга-тян мандзю» на вкус будут напоминать оладьи, они намекают на любовь Суги Ёсихидэ к сладкому.

Окубо Томофуми, президент и главный исполнительный директор компании «Дайто», говорит, что компания прилагает все силы чтобы без задержек поскорее выпустить товар в продажу.

Серию «Суга-тян» планируют продавать в том числе и в магазинах парламента, как ранее продавали сладости с изображениями прежних премьер-министров.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]

Статьи по теме

японская кухня Суга Ёсихидэ сладости FNN News