В токийском квартале Нагата-тё готовятся к продажам фирменных сладостей «Суга-тян мандзю»

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В сувенирном оптовом магазине в токийском районе Аракава готовятся к продажам фирменных закусок «Суга-тян мандзю» и «Суга-тян каваравари сэмбэй», фирменных блюд квартала Нагата-тё. Продажи планируют начать уже в сентябре.

«Суга-тян мандзю» на вкус будут напоминать оладьи, они намекают на любовь Суги Ёсихидэ к сладкому.

Окубо Томофуми, президент и главный исполнительный директор компании «Дайто», говорит, что компания прилагает все силы чтобы без задержек поскорее выпустить товар в продажу.

Серию «Суга-тян» планируют продавать в том числе и в магазинах парламента, как ранее продавали сладости с изображениями прежних премьер-министров.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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