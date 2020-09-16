Министерство образования пересмотрит меры по борьбе с непристойным поведением учителей
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В связи с увеличением числа учителей, наказываемых за непристойные действия в отношении детей, Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии решило продлить период проверки истории поведения учителей.
Информация об учителях, которые были уволены из-за дисциплинарного взыскания и остановлено действие лицензии учителя, будет предоставляться в комитеты образования префектур через «Инструмент поиска информации правительственных бюллетеней».
В настоящее время такую информацию можно просматривать в течение трёх лет, то есть до истечения срока лишения лицензии, но стало известно, что министерство образования планирует увеличить период просмотра до 40 лет.
В 2018 году за непристойные действия в отношении детей были уволены 163 учителя, что является худшим показателем за всю историю.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 15 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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