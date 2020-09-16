Суга Ёсихидэ избран новым премьер-министром Японии

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Председатель Либерально-демократической партии Суга Ёсихидэ во второй половине дня 16 сентября был избран 99-м премьер-министром Японии, после чего будет создан новый кабинет. Выборы премьер-министра состоялись на пленарных заседаниях обеих палат парламента с 13:00.

Примерно в 15:30 будет создана штаб-квартира кабинета, и новый генеральный секретарь Като зачитает список министров и объявит состав кабинета Суги.

После этого в императорском дворце премьер-министр Суга примет участие в церемонии инаугурации, а новые министры – в церемонии назначения на должности.

Вечером 16 сентября премьер-министр Суга проведёт первую пресс-конференцию после вступления в должность, а после заседания кабинета министров будет сделана памятная фотография на специальной ступенчатой площадке, это традиционное мероприятие при формировании кабинета министров.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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