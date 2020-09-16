Суга Ёсихидэ избран новым премьер-министром Японии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Председатель Либерально-демократической партии Суга Ёсихидэ во второй половине дня 16 сентября был избран 99-м премьер-министром Японии, после чего будет создан новый кабинет. Выборы премьер-министра состоялись на пленарных заседаниях обеих палат парламента с 13:00.
Примерно в 15:30 будет создана штаб-квартира кабинета, и новый генеральный секретарь Като зачитает список министров и объявит состав кабинета Суги.
После этого в императорском дворце премьер-министр Суга примет участие в церемонии инаугурации, а новые министры – в церемонии назначения на должности.
Вечером 16 сентября премьер-министр Суга проведёт первую пресс-конференцию после вступления в должность, а после заседания кабинета министров будет сделана памятная фотография на специальной ступенчатой площадке, это традиционное мероприятие при формировании кабинета министров.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 16 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Суга Ёсихидэ избран главой правящей партии Японии
- Уход от «политики Абэ»: задачи для правительства Суги
- Преемник Абэ: Суга как победитель Исибы и глава правительства по борьбе с коронавирусом
- Короткий финал долгострочной политической власти и неясные перспективы «после Абэ»
- Навстречу выборам председателя ЛДП: Суга заявил, что он «продолжит внешнюю политику Абэ» и вновь отверг возможность снижения налога на потребление
- Станет ли Суга первым председателем ЛДП «без фракции и политического наследства» в борьбе с потомственными политиками – Исибой и Кисидой?
- Исиба, кандидат на пост председателя ЛДП, собирался использовать онлайн-игру для проведения предвыборной кампании
- Сохранить нынешнюю линию на переговорах о Северных территориях и после ухода Абэ
- Три генеральных секретаря кабинета, ставших премьер-министрами с начала эпохи Хэйсэй: по сроку пребывания на посту Суга Ёсихидэ превосходит всех