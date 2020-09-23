Тайфун 12 приближается к региону Канто, возможны затяжные сильные дожди
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Тайфун 12 может значительно приблизиться к региону Канто в ночь с 24 на 25 сентября. Из-за низкой скорости тайфуна может продолжаться проливной дождь и требуется осторожность.
Тайфун 12, который движется с южной стороны Японии на север, может значительно приблизиться к региону Кантов ночь с 24 на 25 сентября. Под его влиянием активизируется фронт осенних дождей и возможны продолжительные ливни.
Ожидаемое количество осадков за 24 часа к утру 24 сентября составит 200 мм в регионе Токай и на островах Идзу, 150 мм в регионе Канто-Косин и 80 мм в северо-восточном регионе Тохоку.
Возможно также увеличение количества осадков до 25 сентября. За 24 часа к утру 25 сентября оно может составить от 200 до 300 мм в Канто-Косин, от 100 до 200 мм на островах Идзу и в Тохоку, и от 50 до 100 мм в регионе Токай.
Необходимо заранее подготовиться и следить за дальнейшей информацией о тайфуне.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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