Осака Наоми и Ито Сиори вошли в сотню самых влиятельных людей по версии «Тайм»
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Американский журнал «Тайм» ежегодно публикует список ста наиболее влиятельных людей планеты.
Помимо таких лидеров ведущих держав как Дональд Трамп и Си Цзиньпин, в него вошли две женщины-японки.
Это теннисистка Осака Наоми и журналистка Ито Сиори.
На Открытом чемпионате США по теннису, который Осака выиграла несколько дней назад, в знак протеста против дискриминации людей с черным цветом кожи она появлялась в семи масках с именами ставших жертвами гражданских лиц.
«Надеть эти маски было моей безусловной целью на Открытом чемпионате США. И у меня замечательное настроение оттого, что я смогла его выиграть».
Осака Наоми избрана в список «Тайм» второй год подряд.
Журнал характеризует ее как человека, «проявившего себя, превзойдя рамки спорта».
Вторая японка – Ито Сиори.
Комментируя избрание, она сказала: «Когда я увидела свое имя, мне подумалось: “Как хорошо, что я – это я, Ито Сиори. Спасибо матери с отцом”».
Три года назад Ито выступила на пресс-конференции, сообщив своё имя и рассказав о том, что она подверглась сексуальному насилию со стороны бывшего журналиста телекомпании TBS.
Хотя этому журналисту не было предъявлено уголовных обвинений за недостаточной основательностью подозрений, впоследствии Ито подала гражданский иск с требованием компенсации. В декабре 2019 года Токийский окружной суд вынес постановление, в котором признал требования Ито, и она выиграла дело.
Сторона мужчины-журналиста пытается опротестовать этот вердикт.
В прошлом в список входили бывший премьер-министр Абэ Синдзо и писатель Мураками Харуки.
Комментируя в «Тайм» нынешнее избрание Ито как женщины-журналистки, почетный профессор Токийского университета Уэно Тидзуко отметила, что «своей смелостью рассказать о сексуальном насилии она сильно изменила подход японских женщин».
«Я считаю, что во мне самой пока остается то, что нужно изменить, и все еще прохожу этот путь, – заметила Ито, – но (видя, как оценила произошедшее Уэно) я поняла, что первые шаги, определенно, уже сделаны. На моем месте (избранной в список) может оказаться каждая – ваша дочь, подруга, сестра или мать. Не считайте меня какой-то особенной, дорожите теми, кого вы любите».
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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