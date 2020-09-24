В Японии общее количество инфицированных превысило 80 000 человек, в Хиросиме выявлен кластер в общественной купальне

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Общее количество инфицированных новым коронавирусом в Японии превысило 80 000 человек. В Токио выявлено заражение 59 человек, впервые за 85 дней это число упало ниже 60. Предполагают, что причина в малом количестве ПЦР-тестов, проведенных за период выходных, когда было четыре выходных подряд.

В префектуре Хиросима выявлено пять новых случаев заражения. Инфицированы зрители, посещавшие популярный театр в общественной купальне в городе Хиросима, где выявлен кластер, и члены семей работников театра. Всего с этой купальней связывают 17 случаев заражения.

Из примерно 500 зрителей, посетивших спектакль, будут проверены 83, обратившихся за консультацией.

За 23 сентября по всей стране выявлено 219 человек.

Предполагают, что на следующей неделе будут выявлены случаи заражения среди выезжавших в течение недавних выходных, продолжавшихся до 22 сентября.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 23 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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