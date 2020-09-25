Будьте осторожны – в Японии за пять лет отмечено более 300 случаев возгорания электротехники, приобретённой на вторичном рынке
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Растёт количество пользователей приложения Furima для свободной продажи ненужных вещей, в связи с чем стоит осторожно относиться к возможности несчастных случаев, связанных с бывшей в употреблении техникой.
Эксперимент по запуску бывшего в употреблении портативного компьютера закончился тем, что из батареи, изначально не входившей в комплект, начал идти дым, произошло короткое замыкание и взрыв.
По данным Национального института технологии и оценки продукции (NITE), за пять лет до марта 2020 года произошло 325 несчастных случаев, вызванных использованными продуктами, в результате которых погибло 12 человек.
Много несчастных случаев происходит с бытовыми электротехническими изделиями, такими как персональные компьютеры (32 случая) и масляные обогреватели (25 случаев), приобретёнными через третьи руки.
NITE призывает проявлять осторожность при продаже и покупке подержанных изделий и не предоставлять отозванные производителем товары при торговле с помощью приложения Furima.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- Возгорания компактных батарей для мобильных устройств: факторы риска
- Домашние электротовары экономят время и набирают популярность у семей с двумя работающими супругами
- Музыка всегда со мной: плееру Walkman компании «Сони» исполняется 40 лет
- Sony вновь производит роботов-собак AIBO после 12-летнего перерыва
- Глобальный рынок видеоигр: японские компании в поисках новых решений
- Японские технологии: «наследие будущего»
- Дети и смартфоны (1): заложники непрерывной связи
- «Зависимые от связей»: особенности японской Интернет-зависимости
- Посещая Японию, оставайтесь на связи: доступ в Интернет через Wi-Fi, предоплаченные SIM-карты и устройства напрокат