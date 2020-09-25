Будьте осторожны – в Японии за пять лет отмечено более 300 случаев возгорания электротехники, приобретённой на вторичном рынке

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Растёт количество пользователей приложения Furima для свободной продажи ненужных вещей, в связи с чем стоит осторожно относиться к возможности несчастных случаев, связанных с бывшей в употреблении техникой.

Эксперимент по запуску бывшего в употреблении портативного компьютера закончился тем, что из батареи, изначально не входившей в комплект, начал идти дым, произошло короткое замыкание и взрыв.

По данным Национального института технологии и оценки продукции (NITE), за пять лет до марта 2020 года произошло 325 несчастных случаев, вызванных использованными продуктами, в результате которых погибло 12 человек.

Много несчастных случаев происходит с бытовыми электротехническими изделиями, такими как персональные компьютеры (32 случая) и масляные обогреватели (25 случаев), приобретёнными через третьи руки.

NITE призывает проявлять осторожность при продаже и покупке подержанных изделий и не предоставлять отозванные производителем товары при торговле с помощью приложения Furima.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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