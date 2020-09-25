В Японии из-за коронавируса потеряли работу либо временно отстранены более 60 000 человек
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В Японии количество уволенных и временно отстранённых от работы превысило 60 000, учитывая оценочные данные. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, их количество к 23 сентября составило 60 439 человек, за 20 дней увеличившись на 10 000.
В промышленности сильно пострадали сфера производства, гостиницы, предприятия общественного питания, а также розничная торговля. Сохраняется тяжёлая ситуация, особенно для работников, работающих не на условиях полной занятости.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 24 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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