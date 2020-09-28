В Индонезии японцы умерли от отравления изготовленными частными лицами алкогольными напитками
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Симптомы отравления самодельным алкоголем
Посольство Японии в Индонезии призывает к осторожности в связи с тем, что несколько проживавших в Индонезии японцев скончались после появления симптомов отравления самодельным алкоголем.
26 сентября посольство Японии в Индонезии объявило, что несколько жителей Японии, которые недавно употребляли алкогольные напитки домашнего приготовления в столице страны Джакарте, пострадали от серьёзного отравления и умерли. Напиток, как видно по опубликованной на сайте посольства фотографии, был в пластиковой бутылке.
В течение многих лет домашнее производство алкоголя было серьёзной социальной проблемой в Индонезии. В 2018 году умерло более 60 человек, употреблявших такие спиртные напитки, и каждый год происходит серия несчастных случаев со смертельным исходом. В прошлом в составе напитков находили метанол, пищевые напитки с высоким содержанием кофеина, репелленты от насекомых и т. п.
Дешёвый алкоголь домашнего приготовления
Почему самодельный алкоголь широко доступен в этой стране? В Индонезии большинство населения исповедует ислам, и, хотя употребление алкоголя запрещено правилами этой религии, продажа спиртных напитков законодательно разрешена. При этом налоговая ставка налога на алкоголь высока, и люди с низкими доходами часто пытаются сделать дешёвые напитки. Другой причиной распространения самодельных напитков являются строгие ограничения.
Посольство Японии в Индонезии указало, что «смертоносный алкоголь» может быть и у других японцев, и заявило: «В Индонезии самодельные спиртные напитки и самогон широко доступны, и ни при каких обстоятельствах нельзя покупать или употреблять неоригинальные алкогольные напитки».
[Директор бюро FNN в Бангкоке Сасаки Рио]
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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