Министр Коно Таро осмотрел Северные территории с Хоккайдо

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Министр Коно заявил, что он «обновил свои взгляды» на решение проблемы Северных территорий.

Коно Таро, министр по проблемам Окинавы и Северных территорий, посетил мыс Носаппу в г. Нэмуро на Хоккайдо, и проинспектировал Северные территории, находящиеся под контролем России, с противоположного берега.

Министр Коно сказал: «Мы должны решить эту проблему как можно скорее. Я только что обновил свои взгляды».

Кроме того, министр Коно отметил необходимость распространения информации среди молодёжи через социальные сети.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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