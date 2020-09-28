Министр Коно Таро осмотрел Северные территории с Хоккайдо
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Министр Коно заявил, что он «обновил свои взгляды» на решение проблемы Северных территорий.
Коно Таро, министр по проблемам Окинавы и Северных территорий, посетил мыс Носаппу в г. Нэмуро на Хоккайдо, и проинспектировал Северные территории, находящиеся под контролем России, с противоположного берега.
Министр Коно сказал: «Мы должны решить эту проблему как можно скорее. Я только что обновил свои взгляды».
Кроме того, министр Коно отметил необходимость распространения информации среди молодёжи через социальные сети.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 27 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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