В Японии за 27 сентября выявлено 485 инфицированных, из них 144 в Токио
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Из 144 выявленных за 27 сентября инфицированных в Токио 88, то есть более половины, составляли люди в возрасте от 20 до 49 лет.
Инфекция выявлена у людей самых разных возрастов, от детей из детских садов до пожилых людей старше 90 лет, пути заражения неизвестны у 84 человек.
Новый кластер инфекции возник в «филиппинском баре» в городе Сайтама, и на сегодняшний день там заразилось 11 человек, включая сотрудников и клиентов.
Кроме того, среди членов театральной труппы, которые выступали в театре в г. Акаси преф. Хёго, у 8 человек выявлено заражение. Администрации города и префектуры исследуют контакты инфицированных.
Всего за 27 сентября по стране выявлено 485 случаев заражения.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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