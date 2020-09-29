В Китае появился «японский квартал» с вывесками из аниме и копией автобусной остановки в Сибуе

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В Китае скоро будут отмечать День образования КНР и наступит период долгих выходных, но ехать за границу из-за коронавируса сложно, благодаря чему набирает популярность квартал, где можно как бы побывать в Японии, не выезжая из страны.

На территории торгового центра в южной провинции Гуандун появилась улица с вывесками из японских аниме и городским пейзажем, воспроизводящим автобусную остановку в Сибуя в Токио. Одна женщина говорит, что дорога воспроизведена так, что ей кажется, что она в Акихабаре, она снимает фото и видео там.

Этот квартал был создан при поддержке местной администрации с помощью распространения информации через социальные сети и «лидеров мнений», имеющих влияние на потребителей. При этом неизвестно, получила ли компания-оператор этого города разрешение на авторские права, используя образы аниме и т. п., оставив без ответа вопросы FNN.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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