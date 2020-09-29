В Японии ограничат госпитализацию инфицированных с лёгкими симптомами, принимая только пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями
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Для снижения нагрузки на медицинские учреждения правительство Японии решило принять меры по ограничению госпитализации людей, у которых болезнь проходит бессимптомно или с лёгкими симптомами, приняв решение с середины октября принимать в стационар только пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, а лёгких и бессимптомных пациентов с инфекционными заболеваниями тщательно лечить в жилых помещениях и у них дома.
Для этого Кабинет министров в начале октября примет решение о пересмотре постановления правительства, ограничивая госпитализацию пожилыми людьми и теми, у кого есть хронические заболевания.
Эти меры, вероятно, будут реализованы с середины или конца октября.
За 28 сентября в Токио выявлено 78 инфицированных, 6 человек умерло.
По всей стране выявлено более 300 случаев инфекции, в том числе 36 в префектуре Осака и 20 в префектуре Сайтама, 11 человек умерло.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 28 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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