В Токио можно увидеть макет главной башни замка Эдо

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Макет главной башни замка Эдо будет открыт для публики с 29 сентября.

По данным Управления императорского двора, воссозданная по чертежам того времени модель точно воспроизводит главную башню замка времён третьего сёгуна Токугава Иэмицу в масштабе 1/30.

Высота модели составляет около 2 метров, она будет открыта для публики бесплатно с 29 сентября в Восточном саду императорского дворца (Хигаси-гёэн), где сохранился фундамент главной башни.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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