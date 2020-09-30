Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Като Кацунобу выразил протест российской стороне в связи с военными учениями на Северных территориях

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После начала военных учений на Северных территориях генеральный секретарь Кабинета министров Като Кацунобу сообщил на пресс-конференции, что в связи с предварительным уведомлением об этом он выразил протест дипломатическими путями.

Като сказал: «Мы уже заявили, что такая тенденция приведет к усилению российской армии на Четырёх северных островах, что несовместимо с позицией Японии в отношении этих островов и является неприемлемой». Как он сообщил, протест по дипломатическим каналам был выражен после официального уведомления об учениях, выпущенного Россией 24 сентября.

Кроме того, он выразил намерение продолжать основную политику администрации Абэ для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора, а в отношении того, что администрация Абэ в первую очередь развивала экономическое сотрудничество, сказал: «Само собой, мы обдумаем меры в соответствии с ситуацией».

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 29 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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