30 сентября пройдёт первое слушание по делу об убийстве девяти человек в городе Дзама
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Первое судебное разбирательство по делу о девяти расчленённых телах, обнаруженных в квартире в городе Дзама преф. Канагава, состоится в отделении Татикава Окружного суда Токио 30-го числа.
Сираиси Такахиро (29 лет), арестованный в 2017 году по подозрению в том, что в своей квартире в городе Дзама он убил девять мужчин и женщин, с которыми познакомился в соцсетях, признал, что убивал и совершал насильственные действия в финансовых целях.
В результате психологической экспертизы районное отделение прокуратуры Токио в Татикаве установило, что Сираиси может нести уголовную ответственность и предъявило ему обвинение в грабежах, изнасилованиях и убийствах, и с 13:30 30 сентября, через три года после выявления преступлений, в отделении Татикава Окружного суда Токио состоится первое судебное разбирательство по его делу.
В связи с характером дела и пожеланиями семей погибших имена жертв не будут разглашаться.
Защита будет настаивать на предъявлении обвинения в убийстве по обоюдному согласию, которое влечёт меньшее наказание, в связи с тем, что жертвы соглашались на убийство, а также будет оспаривать способность обвиняемого нести ответственность.
Решение будет вынесено 15 декабря.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 30 сентября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
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