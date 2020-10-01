Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех

Политика Здоровье

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Правительство Японии решило сделать прививку от коронавируса бесплатной для всех, как сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Решение правительства сделать вакцинацию бесплатной в том числе призвано стимулировать своевременную вакцинацию, уменьшив бремя расходов населения и сократив количество смертей и серьёзных заболеваний.

О политике бесплатной вакцинации должны объявить на совещании Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, которое состоится в конце этой недели.

Правительство стремится обеспечить вакцинами всё население к первой половине 2021 года.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

https://www.fnn.jp/

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