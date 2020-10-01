Правительство Японии намерено сделать вакцинирование от коронавируса бесплатным для всех
НовостиПолитика Здоровье
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Правительство Японии решило сделать прививку от коронавируса бесплатной для всех, как сообщают источники, знакомые с этим вопросом.
Решение правительства сделать вакцинацию бесплатной в том числе призвано стимулировать своевременную вакцинацию, уменьшив бремя расходов населения и сократив количество смертей и серьёзных заболеваний.
О политике бесплатной вакцинации должны объявить на совещании Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, которое состоится в конце этой недели.
Правительство стремится обеспечить вакцинами всё население к первой половине 2021 года.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
Статьи по теме
- В Токио выявлены групповые заражения в «филиппинских барах»
- В Японии общее количество инфицированных превысило 80 000 человек, в Хиросиме выявлен кластер в общественной купальне
- Пик инфекции в Японии? Учёные предупреждают о передаче инфекции до появления симптомов
- В Токио делают второй шаг по отмене связанных с чрезвычайным положением мер: люди могут посещать автошколы и кинотеатры
- Вторая волна COVID-19 может оказаться опаснее: мнение эксперта