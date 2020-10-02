В Японии старшеклассник и его мать обратились в суд, назвав постановление о борьбе с сетевой зависимостью антиконституционным

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Первое в стране постановление о противодействии зависимости от онлайн-игр вступило в силу в апреле 2020 года в префектуре Кагава.

Поскольку чрезмерное использование онлайн-игр приводит к снижению академических способностей и физической силы, от опекунов потребовали ограничить время таких игр для детей младше 18 лет до 60 минут в будние дни и 90 минут в выходные.

Кроме того, опекунов обязали ограничить использование детьми Интернета – например, со смартфонов, до 21:00 для учеников младших и средних классов и до 22:00 для старшеклассников.

Постановление обязательно к исполнению, но не предусматривает штрафов.

Однако 30 сентября старшеклассник, посещающий частную среднюю школу в городе Такамацу, и его мать подали в районный суд города Такамацу иск, требуя от префектуры 1,6 миллиона йен в качестве возмещения ущерба, заявив, что это постановление нарушает базовые права человека, такие как право на стремление к счастью, гарантированные Конституцией.

На пресс-конференции истец-старшеклассник сказал: «Я бы хотел, чтобы суд признал это неконституционным. Я требую, чтобы собрание префектуры Кагава и его секретариат отменили его, или же пересмотрели и исправили, улучшив его».

В январе 2020 года, когда власти префектуры рассматривали ограничение в 60 минут в будние дни, истец собрал против него подписи примерно 600 человек и подал в администрацию префектуры.

Должно ли государство регулировать время использования сети и игр?

Мать, 40-49 лет: «Это ориентир, и мне кажется, так проще объяснить детям – дескать, такие правила. Мы ограничились 7 часами в неделю, и если сегодня играл полтора часа, то завтра не играет».

Сторонники ограничений говорят, что это упрощает объяснения детям, но есть и противники этого.

Молодой человек, 16 лет: «Принимать свои меры нужно в каждой семье, это не должно регулироваться государством». Он показал использование своего смартфона за последнюю неделю, в среднем 4 часа в день. Это были в основном социальные сети, Twitter и YouTube. По его словам, YouTube хорош в том числе тем, что можно развлекаться, изучая то, что тебе нравится, и он думает, что нельзя не учитывать это и запрещать всё подряд, и YouTube, и игры. «С давних пор были люди, которые постоянно читали книги. Сейчас книга – это смартфон. Нельзя запрещать смартфоны только потому, что от них, дескать, возникает зависимость, стоит подходить с пониманием».

16-летняя девушка говорит, что пользуется смартфоном в среднем 6 часов в день, и если запрещать, то ещё больше захочется.

В ответ на иск власти префектуры Кагава ответили, что не получали информации о содержании иска и не хотели бы давать комментарии.

(Материал был опубликован в FNN Prime Online 1 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)

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