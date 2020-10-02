С 1 октября ослаблены ограничения на въезд в Японию для иностранцев по средне- и долгосрочным визам
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В связи с мерами по борьбе с распространением нового коронавируса были введены ограничения на въезд в страну, которые с 1 октября ослабили для иностранцев со средне- и долгосрочным статусом проживания, такими как бизнес и учёба за границей.
С утра в аэропорт Ханэда прибывают иностранцы.
До сих пор правительство разрешало деловым людям въезд только из некоторых стран, но ограничения были ослаблены с 1-го числа, и въезд разрешили всем бизнесменам и иностранным студентам со средне- и долгосрочным статусом проживания.
Во время въезда в страну нужно сдать тест на антигены и пройти карантин в течение 14 дней.
(Материал был опубликован в FNN Prime Online 2 октября. С оригиналом можно ознакомиться здесь)
[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]
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